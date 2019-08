Y no es crisis de un día. Parece el nacimiento de una época parecida a la del 2001 donde los deudores incobrables, la morosidad y el corte de la cadena de pagos está a la vista. Los encargados de solucionar el problema, con sus actuales posturas de no negociar con el actual Gobierno, están lejos de aportar soluciones. Para los ganadores de las PASO que todo se vaya al infierno les parece negocio para tener alguna chance en octubre y para los perdedores, también les resulta bien visto que no haya acuerdo así le pueden echar la culpa de los males a la desconfianza que generan los antecesores.