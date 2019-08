"Obviamente la diferencia sorprendió y parece preanunciar el resultado de las presidenciales, si bien las PASO no son una elección. A partir de ahí la repercusión sobre los mercados es clara. Me parece que es momento de tomar en serio algo que venimos reclamando desde varios sectores del empresariado, políticas de Estado concertadas. No hay que repetir lo que pasó en 1989. Hay que defender los valores de la institucionalidad. No estoy pensando en acortamiento de plazos institucionales, sino en acordar para transiciones ordenadas que den previsibilidad", le dijo a Infobae Daniel Funes de Rioja, presidente de la Copal y miembro de la Unión Industrial Argentina.