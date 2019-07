"No hay una razón particular para este pequeño rebote. Comenzó la baja arriba de 1.000 puntos así que es razonable la volatilidad. Hay que mirar la tendencia de fondo que, por ahora, no cambia. Es lógico, por otro lado, en un contexto electoral. Hasta hoy, en estos valores no es preocupante, pero hay que monitorearlo día a día para ver cómo sigue", dijo el analista Cristian Buteler.