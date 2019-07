Pero el dato clave para los mercados, es lo que sucederá en las futuras licitaciones de Letras de Liquidez (Leliq) porque la baja de los plazos fijos hace que el Banco Central no pueda renovar todos los vencimientos. En esta oportunidad, colocó $233.389 millones a 58,80% anual, una tasa que es apenas 0,08 inferior a la de la rueda anterior. El Central parece que encontró un piso para el recorte de tasas porque no puede cubrir los vencimientos. En esta oportunidad dejó libres $14 mil millones que engrosarán la demanda de dólares del día siguiente. Todavía tiene dos grandes desafíos: el miércoles vencen más de $270 mil millones en Leliq y el jueves, más de 252 mil millones. Si no puede cubrir estos vencimientos, habrá más pesos en la plaza para comprar dólares. El Banco Central sabe este dato y no intenta parar la suba, sino regularla para que el alza sea tan suave como lo fue la caída que comenzó hace dos semanas y terminó el viernes pasado.