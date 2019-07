MAKERS IN BA: The Food Market y CAECUS Lab ganaron el concurso para emprendedores. Sobre un total de casi 500 emprendimientos quedaron preseleccionados 120 proyectos que compitieron en la final de Makers in BA, el concurso destinado a emprendedores con proyectos avanzados de base tecnológica de todo el país, realizado por el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires en conjunto con Lagash, incubadora y aceleradora comprometida con el emprendedurismo nacional.