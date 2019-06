Un factor clave que también hay que tener en cuenta es que emprender debe ser divertido. No disfrutar el proceso, o ver el potencial de crecimiento que puede tener el emprendimiento da como resultado el fracaso garantizado, porque si no gusta lo que se está haciendo, si no lo sentís, si no estás enamorado de la idea, del negocio en sí, será muy difícil llegar a buen puerto. Por otra parte, es importante aceptar las respuestas reactivas o críticas, con el objetivo de mejorarlo; el concepto de una empresa es algo que muta y que, en una misma línea, hay que ir actualizando todo el tiempo.