DUPONT DE NEMOURS, Inc. ("DuPont"), proveedor de innovación a través de soluciones especializadas de valor agregado que transforman las industrias y la vida cotidiana, anunció su debut como una compañía independiente tras el éxito de la separación de su División de Agricultura a través de la escisión de Corteva, Inc. . La compañía era conocida anteriormente como DowDuPont Inc.