ABA, Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesario fue reelegido por otros 2 años presidente de la entidad en la Asamblea General Ordinaria celebrada en la sede institucional. Y también se designó a los miembros de la Comisión Directiva que quedó representada por: vicepresidente 1º Enrique Cristofani (Santander Río), vicepresidente 2º Martín Zarich (BBVA Banco Francés), vicepresidente 3º Gabriel Martino (HSBC Bank Argentina), vicepresidente 4º João de Nobrega Pecego (Banco Patagonia), secretario Alejandro Ledesma (ICBC-Industrial and Commercial Bank of China – Argentina), prosecretario Facundo Gómez Minujín (JPMorgan Chase Bank National Association – Sucursal Bs. As.), tesorero Marcelo Mut (Banco Itaú), protesorero Tullio Lanari (BNP Paribas), director titular Julio Figueroa (Citibank), director suplente Javier Fernández Paredes (Banco de la República Oriental del Uruguay), y revisor de cuentas titular Silvana Rita Luzarreta (Bradesco Argentina).