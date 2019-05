La resolución 46, firmada por el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, planteaba un esquema de subsidios a las empresas que invirtieran en la producción de gas no convencional en Vaca Muerta. La disputa generó porque Tecpetrol había informado un plan de producción de 8,5 millones de metros cúbicos diarios de gas y finalmente produjo el doble (17 millones). Pero el Gobierno informó que sólo pagaría el beneficio por los metros cúbicos anunciados y no por lo efectivamente producido.