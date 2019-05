No es casualidad que el dólar esté en estos niveles y crezca el riesgo país. Los vendedores de bonos son los compradores de dólares. El Gobierno abrió demasiados frentes en su obsesión por contener al dólar y no ha triunfado en ninguno de ellos. La inflación sigue elevada, las tasas son cada vez más altas, sube el riesgo país, cae la actividad económica y el dólar no para de subir.