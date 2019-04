La intervención oficial no tuvo otra utilidad que reducir el precio del dólar. Fue inocuo en cuanto a las tasas y esto marca la debilidad del peso que cada vez necesita más refuerzos para no caer. En la licitación de Letras de Liquidez (Leliq) colocó $198.135 millones a una tasa promedio de 66,85% que es idéntica a la del viernes. Por otra parte, como no renovó todos los vencimientos hubo una expansión de 2.200 millones de pesos.