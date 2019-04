En el caso de General Motors, este mes está promocionando las versiones de los modelos Onix Joy Plus y el Prisma Joy Plus, con descuentos de $148.000 y de $138.000, respectivamente. El financiamiento, en ambos casos, es a tasa 0% y a 24 meses. Así, en el caso del Onix, por ejemplo, el valor final llega a $400.900, mientras que en el Prisma, el precio de promoción es $474.900. A partir de estos valores, el concesionario puede ofrecer un descuento mayor, dependiendo de su situación financiera particular.