El ex secretario de Finanzas rechazó los análisis que afirman que la Argentina se encamina a entrar en default, al señalar: "Me parece irresponsable hablar de un default, porque el costo promedio de la deuda en dólares de Argentina es del 5,7%; no es un costo alto. Tenemos un riesgo país alto pero el costo de la deuda no es alto", sostuvo.