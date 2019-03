Para el miércoles no se esperan cambios de tendencias. La demora del FMI de enviar los fondos alertó al mercado. No olvidan que a mediados de marzo tendrían que haber estado en la Argentina y ahora se habla de que el directorio del organismo se reunirá el 5 de abril y llegarán más tarde. Los USD 10.700 millones prometidos no serán un milagro que controle al dólar. Cabe recordar que el Gobierno podría vender dólares –todavía no está absolutamente confirmado– cuando supere la banda superior de flotación que ahora se ubica en 50,81 pesos.