"Los derechos a las exportaciones fueron una medida amarga que afectó a todos los sectores, no sólo a la economía del conocimiento", expresó el funcionario. "Quizás a algunos les llamó la atención, pero porque no eran conscientes de la importancia económica de esas industrias, el tercer complejo exportador del país. Son casi USD 7.000 millones que se exportan en software, ingeniería, servicios audiovisuales y otros subsectores. Hay casi 35 clusters de tecnología de la información, todos con la mirada cada vez más puesta en la exportación. La realidad es que el sector entendió esta medida de urgencia, y lo apoyaron públicamente. No había otra opción", dijo.