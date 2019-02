"El mercado se dio vuelta. La suba de los ADR y la baja del riesgo país tiene que ver, en un 60%, con la decisión de la FED de no subir la tasa de interés. La expectativa es que este año no haya aumentos; incluso, hay una pequeña posibilidad de que baje en 2020. Además, hay señales positivas desde el lado comercial, por la tregua entre los Estados Unidos y China", consideró Gustavo Neffa, de Research for Traders. El analista agregó que también influyó la mejora del frente interno, ya que "el mercado está viendo que lo peor ya pasó en materia de actividad económica".