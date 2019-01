El Banco Central aprovechó este desdén por el dólar para colocar Letras de Liquidez (Leliq) por $198.284 millones a una tasa de corte de 57,24% que es inferior en 0,10 puntos a la del día anterior. La tasa promedio fue de 56,94% (-0,19 puntos). Como no se cubrieron todos los vencimientos, el circulante aumentó en $15.500 millones. No hay que olvidar que en cada licitación aumenta el monto de Leliq a colocar porque las tasas son contundentes y la acumulación provoca una mezcla explosiva que mientras siga la renovación de los plazos fijo es controlable. La incógnita es que pasará el día que la gente se cubra en dólares ante las dudas del resultado de las elecciones donde no ganará el candidato favorito, sino el menos rechazado.