– ¿Está funcionando el modelo de fabricación local en Tierra de Fuego?



– Allí fabricamos televisores, microondas y aires acondicionados. Creemos que para todo lo que genere valor tiene sentido seguir produciendo allí. Es el caso de estos tres productos, que tienen una diferencia grande con los celulares, por ejemplo, que pueden venir muchos en un contenedor y con poco agregado local. Hoy integramos muchos proveedores argentinos: armamos desde cero las plaquetas de los televisores y los caños y sistemas de los aires, por ejemplo. Si hay valor agregado en el costo de transformación, vamos a ser muy competitivos. El esquema impositivo de la isla especula con el que tiene Brasil con Manaos: todo lo que en un futuro no se fabrique acá, se va poder importar con arancel cero desde Brasil. Eso no sé si estratégicamente es lo que le conviene al país. Por eso hay que ser competitivos con precio y valor. El año pasado el precio de las computadoras que se importan tuvo un pass through directo, pero el resto de los productos electrónicos aumentaron mucho menos que la inflación y dólar. Hoy se venden muchas menos computadoras que cuando se fabricaba acá. Tenemos que lograr que el mercado doméstico este regulado por lo que pasa aquí adentro y no sólo por el dólar.