"Los límites a la compra de dólares y a la emisión monetaria resultante implican que no pueden relajar demasiado la política monetaria si el tipo de cambio perforara el piso, con lo cual, el BCRA da dos señales: mantiene el sesgo contractivo de la política monetaria debajo del piso de la banda para no arriesgar credibilidad y por otro lado, no van a ir en contra de la tendencia si el tipo de cambio perfora el piso de la banda", explica Federico Furiase, director de Eco Go.