– ¿Qué cree qué entendieron los funcionarios de Mendoza que otros no entienden o ni siquiera evalúan?



– Creo que es un tema de tecnología y el funcionamiento de las personas. Cómo se pueden encontrar soluciones de movilidad y generar ingresos de manera flexible y accesible. Hoy, en AMBA y Mendoza la gente usa Uber de diferentes maneras. De los que manejan, el 70%, lo hace no más de 3 horas por días. No son tiempos tan grandes. Y muchos pasajeros nos usan como complemento, para acercarse a una estación de transporte público, por ejemplo.