Por caso, en la licitación de Letras de Liquidez (Leliq) se captaron $119.755 millones con una tasa de corte de 59,85% anual, que es apenas 0,03 puntos inferior a la de la última rueda hábil, la del viernes pasado. Pero el problema es que de acá a fin de año deben quitar de circulación $3 mil millones diarios a través de las Leliq y esta vez no solo no lograron ese objetivo, sino que expandieron la circulación en casi $1.000 millones porque no pudieron renovar los vencimientos en su totalidad.