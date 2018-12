En línea con lo que se considera una de las principales atracciones para inversores, el Gobierno hoy anunció inversiones en Vaca Muerta por un monto de USD 2.300 millones. Estarán destinada al desarrollo de petróleo no convencial en la reserva de energía no convencional más grande del país. Según el Ministerio de Hacienda, la cifra representa la segunda mayor inversión directa para desarrollo del no convencional en el país.