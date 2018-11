INDEC los productores agropecuarios que aún no cumplimentaron el CNA 2018 que próximamente serán contactados por las respectivas Direcciones Provinciales de Estadísticas a cargo del relevamiento en cada una de las 24 jurisdicciones. Además, se recuerda que deben responder el Censo Nacional Agropecuario todos aquellos productores (sean propietarios o no de tierras) que toman las decisiones y asumen los riesgos de producir en campos de más de 500 metros cuadrados dedicados a actividades agropecuarias. Aquellos propietarios que tienen totalmente arrendadas sus tierras no son sujetos del CNA 2018. Finalmente, se recuerda que la exigibilidad del certificado censal para la gestión de diferentes trámites bancarios se iniciará luego de que el organismo notifique que ha completado el operativo en su totalidad.