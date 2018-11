Rocca no es el primer empresario de renombre procesado por la causa de los cuadernos que comenzó a fines de julio de este año. Previamente el listado de ejecutivos privados a que ya habían sido procesados incluía nombres como Aldo Roggio, dueño del Grupo Roggio; Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción; Armando Loson, presidente de Albanesi constructora; Ángel Antonio Calcaterra, ex dueño de IECSA; y Gerardo Luis Ferreyra, titular de Electroingeniería.