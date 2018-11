– ¿No le "asusta" la dureza el ajuste fiscal que propuso el Gobierno para superar la crisis?

– Según entiendo el ajuste que se está planteando, y esta es una de las cuestiones muy positivas, es que el Fondo Monetario se está planteando que se mantengan los programas sociales, esto se está haciendo de manera muy diferente al pasado. Eso es muy bueno porque no se puede pedir un ajuste muy duro a todo el mundo de la misma manera. Sigue siendo difícil, lo mismo que en España, donde tenemos aún mucha gente sin trabajo.

Y tenemos el tema digital: creo que todos debemos pagar los mismos impuestos. No estoy en contra de la innovación, estoy super a favor de todas las empresas digitales, pero que todas paguen los mismos impuestos, no importa el modelo. Me refiero a las que operan globalmente en una ciudad y venden al mundo, y generan beneficios fuera de donde tienen su estructura de costos. Esto es algo que nos ha ocurrido a las multinacionales desde toda la vida.