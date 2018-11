ASAP llevará a cabo del 6 al 9 de noviembre, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, el XXXII Seminario Nacional de Presupuesto Público, organizado por Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública y el Ministerio de Economía de la provincia. Congregará a especialistas nacionales e internacionales, académicos, funcionarios provinciales y nacionales, para analizar y debatir sobre la administración pública y las herramientas necesarias para mejorar su gestión, tales como el ex secretario de Hacienda de la Nación Ricardo Gutiérrez; Alejandro Caldarelli, secretario de Provincias y Municipios, del Ministerio del Interior; Silvina Batakis, ex ministra de Economía bonaerense; Carlos Abeledo, presidente del Departamento de Política Tributaria de la UIA; Marcos Makón, director de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación; Alicia Caballero, decana de Ciencias Económicas de la UCA; Alejandro Einstoss, director del Centro de Estudios de Regulación Económica de los Servicios Públicos; Manuela López Menéndez, secretaria de Obras de Transporte; Adrián Cosentino, ex secretario de Finanzas y actual director de Max Valores; Santiago Bausili, secretario de Finanzas del Ministerio de Hacienda de la Nación ; Gabriel Esterelles, ex subsecretario de Hacienda bonaerense; Marcela Cristini, economista senior de FIEL sobre Experiencia y reflexiones sobre los proyectos de PPP ; Agathe Cagé, representante de la Escuela Nacional de Administración de Francia.