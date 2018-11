"Dos líneas conformaron la idea del producto. Por un lado, el consumo de contenidos dentro de las compañías de telefonía celular en todo el mundo. El formato del video consume más del 50% de lo datos dentro de la telefonía celular a razón de 50 minutos por día entre la gente joven de 18 a 25 años. Y por otro lado, en el mundo hay una explosión de contenidos en el formato de web series pero el gran problema es que no tiene ventanas de exhibición. En las señales de TV no entran capítulos cortos y en internet no hay una lógica de curación de los contenidos", detalló el creador de la plataforma.