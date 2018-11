– Lo primero que hay que decir es que las cooperativas no tienen que pagar el impuesto a las Ganancias porque todo lo que generan lo redistribuyen entre sus socios. Nosotros todo lo que ganamos lo reinvertimos no distribuimos utilidades como las empresas por lo tanto no tenemos que pagar el impuesto a las Ganancias es así de simple. Lo segundo es que una vitivinicultura sin productores no es posible y nuestra esencia debe ser el asociativismo como herramienta para darle futuro a las miles de familias que formamos esta trama social. Fecovita nuclea a 29 cooperativas de las zonas vitivinícolas más apreciadas de Mendoza con el propósito de generar un futuro sustentable para 5.000 productores asociados, con 25.000 hectáreas de viñedos, mediante la inversión genuina, el aporte de la tecnología, la mejora continua de la calidad y la proyección internacional de sus productos, de la mano de marcas emblemáticas.