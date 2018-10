¿Por qué no ingresaron los dólares del exterior que se esperaban para aprovecha este carry trade (buscar ganancias en pesos para después pasarse a dólares)? "Al aumentar la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de manera tan abrupta, no vienen dólares del exterior para especular, salvo los de algún que otro fondo de emergentes, pero de poca monta. Todo lo que se está operando en esta puja de pesos contra dólares, son de inversores locales", señaló Martín Redrado, ex presidente del Banco Central.