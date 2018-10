– ¿Los grandes bancos no los ven como una competencia?



– A juzgar por las declaraciones de grandes CEO de bancos multinacionales, no. El número uno del BBVA asegura que la amenaza mayor no vienen de las fintech, tal y cual las entendemos hoy, sino de las algunas "techfin", las tecnológicas, como Facebook o WeChat, que se meten en el mundo de las finanzas. Creo que somos un desafío, lo llamaría así, no una amenaza. Fintech no busca el mismo cliente que tiene un banco. Por lo menos Wenance no lo hace: tenemos como objetivo ampliar la frontera del crédito. Hay una infinidad de personas en la región que no está atendida por la formalidad financiera y bancaria. Los bancos, lamentablemente, no tienen el ojo puesto en esa gente, o por miopía o porque están cómodos ofreciendo servicios a sus actuales clientelas. Hay una enorme oportunidad de complementariedad, estamos los dos para hacer crecer el negocio, no para tomarnos entre nosotros parte de la clientela.