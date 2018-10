Sin embargo, el atractivo del peso anabolizado por tasas de interés no es un motivo como para olvidarse de recetas más conocidas. "Quienes dolarizaron ahorros no vuelven 100% al peso, lo que se ve son desarmes ligeros en los que nosotros recomendamos un monitoreo cada 30 días, no dejarlos estar 6 meses", distingue Demarchi.