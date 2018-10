"La verdad no sé cómo va a terminar la causa, tengo muchas dudas. Hay muchos intereses. Acá se habló de que le tenemos que pedir al Presidente, y no es el camino si buscamos independencia de la Justicia", aseguró, pesimista, Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores. "¿Cree que la causa va a cambiar algo?", le preguntó este sitio. "No", fue la respuesta contundente del banquero, a contramano del espíritu de Coloquio de este año.