Hace sólo dos meses que Luis Malvido está al frente de Aerolíneas Argentinas. Ahora, en medio de la coyuntura local y con el precio del petróleo en alza, el ex ejecutivo de Telefónica reconoce que no habrá sueño de fin de subsidios para la aérea local de bandera al menos hasta dentro de dos años. "Este año ya se aportaron USD 150 millones y no cerremos, faltan dos meses muy duros", asegura. No lo dice pero las previsiones indican que superarán los USD 180 millones del año pasado