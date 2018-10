En el almuerzo del viernes habrá una charla denominada "Cuadernos: anatomía del caso que conmovió a la Argentina", pero está rodeada de misterio: al menos el programa oficial no da más datos. Será exclusiva para las máximas autoridades de empresas patrocinantes y no tendrá lugar en Hotel Sheraton, donde se realiza en evento, sino en el Mar del Plata Golf Club. "No va a entrar nadie que no deba entrar", asegura una fuente de la organización. No se sabe mucho más del contenido, salvo que hablaría el periodista Diego Cabot, cuya investigación sacó a la luz el tema.