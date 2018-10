No hubo más remedio que aceptarlas, pero en ese momento no pensaron que habría tropiezos no previstos como la fuerte suba de la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que llegó a 3,16%, el nivel más alto de los últimos 4 años. Esto se debe al derrumbe de los títulos norteamericanos. Las ventas de bonos de Estados Unidos fueron masivas porque los inversores eligieron asumir riesgos en la Bolsa por los números sólidos que muestra la economía norteamericana. Ante esta situación, la Reserva Federal advirtió que no vacilará en subir las tasas para prevenir la inflación. Nadie duda que las tasas norteamericanas volverán a subir en diciembre.