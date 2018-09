Varias fuentes consultadas por el Financial Times comentaron que "el timing no podría ser peor" para una renuncia de Caputo. La negociación actual entre el FMI y el Ministerio de Hacienda para una nueva versión del acuerdo stand by pone al país bajo la lupa de los mercados financieros. Sobre todo para quienes quieren ver si el Fondo permitirá que el BCRA "continúe agotando sus reservas internacionales para sostener el peso".