FEHGRA Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina realizó el XV Coloquio Tributario Hotelero Gastronómico, en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, donde se concluyó que el costo laboral es el más alto de la región, que constituye un elemento clave para la informalidad y, por ende, para la competencia desleal; de ahí que se propuso avanzar con la reducción de aportes y contribuciones; mientras que sobre el consenso fiscal se observa que, en realidad, no se han cumplido todos los objetivos por no haberse modificado en lo sustancial la situación de los agentes de retención y percepción; se han incrementado alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos y no se han dejado sin efecto las tasas o impuestos municipales que resultan violatorios de las pautas impuestas por la Corte Suprema de Justicia, respecto de su legitimidad.