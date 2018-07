Podríamos pensar, a modo de hipótesis, que muchos de los inversores hemos incursionado alguna vez en el atletismo, o al menos lo hemos visto competencias en la televisión. Y sabemos que un velocista no tiene el mismo entrenamiento que un maratonista. Adicionalmente, nadie juzgaría el desempeño de un competidor de una maratón por el tiempo marcado en el primer kilómetro del recorrido. No obstante, por alguna razón los inversores no suelen respetar estas reglas básicas y terminan evaluando erróneamente la estrategia adoptada, lo que conduce a la toma de malas decisiones posteriores.