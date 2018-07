No hay que olvidar que mañana la Reserva Federal decide el futuro de la tasa de interés. Se espera que esta vez no la toque, pero haga, a través de un comunicado, una seria advertencia al mercado. De todas maneras, casi todos coinciden que, entre setiembre y fin de año, habrá otras dos subas de tasas en Estados Unidos. Esto no afectará tanto a los países emergentes, porque los inversores ya descontaron este movimiento.