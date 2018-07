El mayor aprendizaje que he tenido estos últimos años es que todo es a través de la gente, nada se logra si no es a través de la gente, del trabajo en equipo, del resto de las áreas, las redes, la gente que uno conoce a lo largo de su carrera. Espero seguir conociendo mucha gente que me siga enriqueciendo, como me ocurrió hasta ahora, y ojalá deje huella en algunos. Tenemos una marca hermosa, que es la combinación de todo.