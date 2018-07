BANCO PROVINCIA, Juan Curutchet fue el único representante del sistema financiero latinoamericano que participó como orador de la Global Financial Services Industry 2018 Summit que se llevó a cabo en Londres, y en la que se analizó el futuro de la industria. Contó con la participación de expertos y directivos de entidades financieras de todo el mundo como David McKay, presidente y CEO del Royal Bank of Canada; y Bruce Carnegie-Brown, Chairman de Lloyd's of London.