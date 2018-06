Con el tiempo fue cambiando mi perspectiva y hoy puedo decir que no todo en el desvanecimiento de aquella ilusión de ser jugador fue negativo. Junto con las enseñanzas familiares, que no me acercaron al fútbol como una alternativa para ganarme la vida, también venían un cúmulo de "frases hechas" con "prejuicios" adosados que hoy puedo interpretar distinto. Entre ellos, recuerdo desde temprana edad las innumerables veces que mi madre me ha dicho: "Ale, dejá la pelota y ponete a estudiar".