La primera lectura de esta situación, es que el inversor no quiere ir a los plazos más largos. No se arriesga a más de tres meses. Acá se nota la ausencia de fondos de inversión del exterior que, al igual que en el resto de América Latina, no solo no compran nuevos títulos, sino que han comenzado a vender sus posiciones en países emergentes para volver a Estados Unidos.