"La CNV se está sacando las inquietudes, pero quizás la forma no es la más feliz. La denuncia no tiene nada que ver con los hechos. No hay ninguna caja provincial involucrada. ¿Defraudación? Ninguno de los clientes se vio afectado: les pedimos que declaren y dijeron que no tienen nada que reclamarle a Puente. Es difícil entender. Es un tema que carece de sustancia en su totalidad y se va a resolver". Eso le decía a Infobae hace casi un mes Federico Tomasevich, presidente de Puente, el banco de inversión más grande del Cono Sur.