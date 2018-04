"Hay un principio de acuerdo con la empresa. Se está llegando a una buena solución. Ojo, es un principio de acuerdo. Son 1.000 retiros con un pago de indemnización de entre 110% y 150%, en este último caso para los que tiene 15 años de trabajo. Esa es la propuesta y estamos de acuerdo, pero ahora hay que firmar. Pudimos parar el cierre de sucursales. No se cerrará ninguno de los locales propias, sí quizás alguno chico alquilado, pero sin despidos. La empresa quiere adaptar los sueldos al convenio pero no lo vamos a aceptar, de ninguna manera", le dijo a Infobae Mario Amado, uno de los delegados de la empresa que es opositor a la gestión de Armando Cavalieri, presidente del gremio de Empleados de Comercio. "Marchamos hoy con las otras cadenas y si no se firma veremos qué sale de la reunión", asegura Amado.