BANCO GALICIA, como parte de la política ambiental adecuó su Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para la Torre Corporativa bajo la norma ISO 14001:2015, con el fin de dar un paso más en la gestión de los aspectos ambientales de nuestra actividad. La norma ISO 14001 es un estándar internacional voluntario que establece los requisitos para implementar un Sistema de Gestión Ambiental eficaz dentro de una organización comprometida con el medio ambiente. Además, la entidad fue galardonada por la revista inglesa The Banker, establecida en 1926 y publicada por el Financial Times, como el mejor banco de Argentina, no sólo por los resultados de sus balances y finanzas, sino también por logros sobresalientes en estrategia general, multicanalidad, inclusión financiera, satisfacción de clientes e innovación en tecnologías.