Cuccioli concluyó que "el boom de las hipotecas nos genera necesidades de fondeo. Y necesitamos realizar cambios. Por ejemplo, las compañías de seguros no pueden emitir pólizas atadas al CER, tampoco asegurar riesgos financieros puros. Todo esto debe ser modificado y lo vamos a propulsar en la Ley de Mercado de Capitales, porque si nosotros no logramos duplicar el mercado financiero y de capitales en los próximos cuatro años, no podremos tener crecimiento sostenido en base a aumento de productividad, por arriba de 20 puntos".