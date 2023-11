Economía salió al cruce del recelo de la Mesa de Enlace y negó la posibilidad de un “impuestazo” al campo

Al aplicar la alícuota de Bienes Personales sobre extensiones rurales, se multiplicaría por 4 la carga fiscal respecto del actual "inmobiliario rural" (REUTERS/Matias Baglietto)

La Mesa de Enlace, integrada por las 4 entidades rurales tradicionales de alcance nacional, expresó su preocupación por el posible tratamiento en el Congreso de la separata del Presupuesto enviada por el Gobierno nacional y que planteó discutir algunas exenciones o beneficios impositivos al sector y previno contra el riesgo de un “impuestazo” sobre los productores. La Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro, expresaron “su preocupación ante la separata que el Poder Ejecutivo incluyó como anexo del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2024, sugiriendo al Congreso debatir sobre diversos temas de la normativa tributaria”. La “separata” consta de un listado de gastos tributarios –exenciones y regímenes impositivos diferenciales– equivalentes al 4,72% del Producto Bruto Interno (PBI).

Sin embargo hoy, en entrevistas radiales y en hilo por la red social X (antes Twitter) Juan José Bahillo, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca en el equipo económico, salió al cruce de esa interpretación. “Massa esta pensando en bajar impuestos al campo, nunca subirlos”, afirmó el funcionario. Al respecto, agregó que en las últimas semanas el ministro y candidato presidencial le solicitó “hacer una proyección de exportaciones y simular una baja de impuestos al sector agropecuario” y explicó que la separata enviada al Congreso “incluye todos los beneficios impositivos de todos los actores económicos, no se separa por ejemplo lo que tiene que ver con salud y promoción industrial, sino que incluye todo”.

Bahillo afirmó que Economía demostró una tendencia bajar impuestos al sector agropecuario. “En los últimos tres meses hemos bajado la alícuota a cero de las economías regionales, tales como maní, arroz, vitivinicultura, tabaco, y cítricos; y hemos suspendido las retenciones al sector lácteo”, señaló. “Nunca vamos a modificar algo en contra del sistema cooperativo”, aseguró Bahillo y recordó que en 2017, “cuando Mauricio Macri propuso la eliminación de la exención al impuesto a las ganancias que tenía el sector cooperativo, nosotros nos opusimos a ese articulo y no se aprobó; no me voy a desdecir ahora, cuando lo enfrenté en su momento”.

Bahillo dijo que no habrá impuestazo al campo

En sus posteos en X Bahillo que no quería “polemizar con las entidades agropecuarias”, pero desmintió el mensaje de las mismas. “Quiero llevarle tranquilidad a los productores, no estamos pensando en subir impuestos sino en bajarlos y lo empezamos a hacer hace 90 días”, en @RedRuralOficial

Sobre las proyección de exportaciones agropecuarias que le pidió Massa precisó: “Nosotros estimamos que las exportaciones estarán en USD 52.000 millones en 2024 y este año vamos a terminar en USD 35.000 millones; la idea del Gobierno es no gravar y no incluir en bienes personales a los inmuebles rurales, aclaro para que no haya ninguna confusión, los inmuebles rurales locales en el país no van a ser gravados, en todo caso está está en evaluación los inmuebles rurales en el exterior”.

Según las entidades, los puntos que el Ejecutivo busca modificar y que “atentarían contra el sector” son la exención de los inmuebles rurales a los efectos del cálculo del impuesto a los Bienes Personales; el IVA a los arrendamientos de tierras rurales; la alícuota reducida en el IVA a las carnes, frutas, legumbres y hortalizas frescas; la valuación de la hacienda; el cómputo como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias del 45% del impuesto sobre los combustibles; la alícuota de los impuestos a los combustibles (hoy valores fijos); la reducción del impuesto sobre los combustibles, por incorporación de Biodiesel no gravado; el ajuste por inflación impositivo; y la exención del impuesto a las ganancias de las cooperativas”.

Los vientres de cría, hoy un costo fijo, se valuarían a precio de mercado o reposición y se pagaría Ganancias por la mera tenencia de una vaca, no por su venta

Ante ese panorama, la Mesa de Enlace llamó a los legisladores a “no convalidar la presentación del Ejecutivo, para no reiterar errores, porque ya conocemos los resultados que provocarán, en el marco del déficit fiscal y el aumento de presión impositiva”. Las entidades consideran que se trata de “viejos temas mal resueltos”, que requieren “una mirada nueva, dentro de un marco institucional que dé certeza para seguir produciendo y generar así empleo, arraigo y actividad económica”.

Posicionamientos

En paralelo, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) rechazó “de plano” las modificaciones previstas en la separata la cual, señaló, “prevé incrementar los impuestos al campo”.

En un comunicado, Carbap dijo que la sugerencia de revisión por parte del Ministerio de Economía a la quita de exenciones impositivas a bienes productivos como los inmuebles rurales es “un camino erróneo, al tener agotada el productor agropecuario la capacidad contributiva”.

“Las necesidades fiscales surgidas del irresponsable despilfarro de dinero de los últimos días en pos de lograr acompañamiento electoral por parte del Ministro candidato no pueden ser cargado al sector agropecuario. El campo no pagará la fiesta”, subrayó la entidad, que forma parte de CRA, una de las entidades que integran la Mesa de Enlace.

“Desde Carbap les hemos comunicado en el día de hoy a los legisladores, diputados y senadores nacionales la difícil situación que atraviesan los productores tras la fuerte sequía y la imposibilidad de dichos incrementos impositivos, ya que no hay lugar para una exacción adicional al campo argentino”, finaliza el escrito de la entidad bonaerense-pampeana.

Detalle

La Fundación Barbechando, que sigue los temas legislativos que impactan al campo, realizó un estudio en el que detalla cuál podría ser la afectación económica para la producción agropecuaria de aprobarse determinados puntos incluidos en la separata.

Respecto a la exención del inmobiliario rural, la conclusión es que se estaría “ante un impuesto adicional a la producción equivalente a 4 veces el impuesto inmobiliario rural anual. Si se aplica la alícuota de Bienes Personales de 1,25% a un establecimiento productivo de 334 hectáreas cuya valuación fiscal por partida es de $2.500.000, el cálculo sería: ese valor fiscal por el índice estimado de 25 (dic23/dic17) da una Base Imponible de $64.272.573 x 1,25% = $800.000 anuales, 4 veces más que el inmobiliario rural)”.

En cuanto a la valuación de hacienda de cría, el trabajo marcó que se trata de algo “inédito para los productores agropecuarios: se pretende cambiar la forma de valuación actual de los vientres de cría (costo fijo) por un método de valuación a valor de mercado o reposición. Esto impacta en un incremento del pago del impuesto a las Ganancias por la simple tenencia de una vaca. El impuesto a las ganancias debe pagarse por la venta y no por la simple tenencia. Eso es la igualdad fiscal para todos los contribuyentes”, señala el estudio de Barbechando.