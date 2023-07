Por los incendios, el Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en algunos distritos de La Pampa

Los incendios complicaron la situación de los productores. (Foto: REUTERS/Matias Baglietto)

Para que los productores agropecuarios de La Pampa que sufrieron los efectos de la sequía y los incendios puedan acceder a las medidas tributarias y los créditos que dispone el Estado nacional en situaciones de esta índole, el Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en algunos distritos y la prorrogó en otros.

A través del artículo 1° de la Resolución 928/2023, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía de la Nación declaró el “estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1° de diciembre de 2022 y hasta el 31 de mayo de 2023, a las explotaciones agrícolas-ganaderas afectadas por incendios de los lotes de los departamentos Chalileo y Toay, de la Provincia de La Pampa”.

Además, mediante el artículo 2° se oficializó la prórroga del estado de emergencia hasta el 30 de junio de 2023 “a las explotaciones agrícolas-ganaderas afectadas por sequía” que fue declarado meses atrás.

Continuando con las resoluciones burocráticas, en el artículo 3° se oficializó la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario “desde el 15 de marzo de 2023 y hasta el 30 de junio de 2023, a las explotaciones agrícolas-ganaderas afectadas por sequía, en los lotes de departamentos del territorio pampeano, de acuerdo al detalle catastral dispuesto por el Artículo 2° del Decreto Provincial N° 1.193 de fecha 18 de abril de 2023″.

“Determínase que el 31 de mayo de 2023 es la fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones agropecuarias afectadas de las áreas declaradas en el Artículo 1º de la presente medida, y que el 30 de junio de 2023 es la fecha de finalización del ciclo productivo para las áreas declaradas en los Artículos 2° y 3° de la presente medida”, precisó el Gobierno.

La sequía afecta a casi todo el país. (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

“A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley N° 26.509 de Emergencia Agropecuaria y sus modificatorias, las productoras y los productores afectadas/os deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho artículo”, aclaró la resolución que lleva la firma del ministro de Economía y precandidato a presidente, Sergio Massa.

Te puede interesar: Sequía: el Gobierno bonaerense prorrogó la emergencia agropecuaria en 53 partidos e incorporó a otros 9 distritos

El Gobierno de La Pampa remitirá a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencia y Desastres Agropecuarios el listado de los productores afectados, “acompañando copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente”.

<br/>

La sequía y la emergencia agropecuaria en el país

A principios de junio el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, sostuvo que 22 de los 24 distritos que integran el país se encuentran en emergencia agropecuaria, exceptuando de esta condición solo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a Tierra del Fuego.

“Venimos de un contexto complejo y difícil con la sequía más importante de la historia. De los 24 distritos, declaramos la emergencia agropecuaria en 22 distritos″, dijo Bahillo durante la inauguración de la 29° edición de la feria agroindustrial Agroactiva, que se llevó a cabo en la localidad santafesina de Armstrong.

Al respecto de las medidas que está tomando Nación, el funcionario dijo: “Nuestra responsabilidad es acompañar este proceso. Es un paliativo, porque nada reemplaza el ingreso genuino que produce una campaña normal. Cuando tenemos una sequía de estas características, por más esfuerzo que haga un gobierno provincial y las medidas que hemos tomado, nada reemplaza este ingreso. Intentamos ayudar con un objetivo que es que puedan seguir siendo productores, trabajando, seguir produciendo e ir por la sana revancha”.

Es por eso que Bahillo, teniendo en cuenta la consideración de “paliativo” de las medidas que tomaron, entre ellas, mejorar y facilitar el acceso a los productores de los beneficios de la emergencia agropecuaria y créditos a tasas accesibles, sostuvo: “Si los fondos son suficientes o no, haremos la evaluación cuando se recompongan los sistemas productivos, pero si no nos quedaron productores en el camino, es porque hemos tenido políticas acertadas” y remarcó que “la situación del productor no se compone de un día para el otro. Hay que esperar a una nueva campaña”. “Desde nuestro lugar, seguiremos trabajando en conjunto con nuestras provincias y transfiriéndoles fondos para que se pueda llegar a los productores”, cerró.

Seguir leyendo: