Vicentin aseguró que su propuesta de pago fue aceptada por una amplia mayoría de los acreedores

Días definiciones en el Concurso de Acreedores de la empresa Vicentin. (Pablo Lupa)

“Una contundente mayoría aguarda la pronta homologación de la propuesta concursal”, expresaron ayer mediante un comunicado los integrantes del Directorio de la empresa Vicentin, quienes sostienen que una gran parte de los acreedores aceptaron su propuesta de pago y esperan definiciones del Juez que lleva adelante el Concurso de Acreedores, por una deuda que supera los USD 1.000 millones, sobre si homologa o rechaza el plan de pago de la deuda.

En el comunicado, desde Vicentin sostienen que finalizado “el período formal establecido para la presentación de impugnaciones sobre la propuesta concursal presentada por la compañía ante el Juzgado Civil y Comercial Nro.2 de la ciudad de Reconquista a cargo del Juez Fabián Lorenzini, la valoración final de los acreedores que deben recibir los pagos arroja que sobre 1.618 acreedores computables, han votado por el apoyo de la propuesta 1.019 acreedores (63%) que representan el 74% del pasivo computable; 594 acreedores (37% que representan el 13% del pasivo) se han abstenido de votar, mientras que solamente 5 acreedores (0,3% que representan el 13% del pasivo) se han opuesto al acuerdo”.

Los acreedores que presentaron impugnaciones, según señalaron los directivos de la agroexportadora del norte de Santa Fe, son los cuatro acreedores del sector público (Banco Nación, Banco Provincia de Buenos Aires, BICE y AFIP), y del sector privado, la firma Commodities. Además, Vicentin señaló que el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón también se ha opuesto, “pero por razones que no tienen que ver con un crédito, pues reconoce que no es acreedor de Vicentin y que no se le adeuda ningún concepto”.

Fabián Lorenzini, Juez del Concurso de Acreedores

“Como común denominador, todos ellos manifiestan su rechazo a la propuesta concursal utilizando términos agraviantes y con argumentos sesgados que no se ajustan a la realidad de los hechos ni al derecho vigente”, dijeron los directores de la compañía, y agregaron: “Vicentin ha reivindicado siempre el derecho de todos los acreedores a expresarse libremente; la Justicia resolverá oportunamente la suerte de estas impugnaciones. Sin embargo vale la pena resaltar el contundente respaldo privado de quienes apoyaron y de quienes -no habiendo votado a favor- terminaron por no oponerse para proteger el cobro de sus acreencias; así, hoy 1.613 acreedores aceptan que la propuesta se homologue, mientras que solamente 5 piden que se rechace”.

También en el comunicado, los integrantes de la empresa agradecieron “el apoyo y la comprensión de nuestros acreedores y de los trabajadores de Vicentin que han sostenido con su trabajo todo este período de incertidumbres que está próximo a finalizar. Sin el esfuerzo de todos, hubiera sido imposible alcanzar el punto en que nos encontramos ahora, cuando podemos avizorar una nueva Vicentin en condiciones de volver a crecer y contribuir al crecimiento de la provincia de Santa Fe y del sector agroindustrial exportador de todo el país. Reiteramos nuestra confianza en la normal terminación de esta etapa y en que -superadas las limitaciones de las medidas cautelares hoy vigentes- el pago a nuestros acreedores podrá materializarse prontamente”.

Impugnación

En los inicios de esta semana, el Banco de la Nación Argentina (BNA), impugnó la propuesta de pago de la empresa, que contempla un rescate de la misma por parte de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y las filiales argentinas de Bunge y Viterra. Hay que recordar que la entidad bancaria, es el principal acreedor individual con USD 300 millones.

Silvina Batakis, titular del Banco Nación

La entidad bancaria presentó su escrito a través de la abogada Vanina Gaia, mediante el cual impugna y rechaza la propuesta de pago de la empresa, definiendo a la misma como “abusiva y fraudulenta”. Según comunicó días atrás la empresa, hasta el momento se consiguieron los porcentajes de conformidad que exige la Ley tanto de personas como de capital, pero también hay acreedores que no avalan la misma, ya que aseguran que en algunos casos se alcanza una quita del 80%.

En el escrito, el Banco Nación cuestiona la dolarización de los créditos verificados en pesos, el pago de monto fijo que representa “cancelación total de los créditos para algunos acreedores y un ínfimo porcentaje de pago para otros”, discriminación “inadmisible” entre acreedores verificados en dólares, según si se encuentran radicados en el país o en el extranjero, en beneficio de los acreedores foráneos”, tipo de cambio elegido para el pago que perjudica a los acreedores, y se aparta de la tendencia de la jurisprudencia actual a acercar el valor del dólar al real del mercado, y “quita encubierta, que en el caso de mi mandante, oscila entre el 70 y 80% de su crédito verificado”.

